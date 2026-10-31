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        Kanser nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

        Amasya'da görev yapan ve kanserden hayatını kaybeden polis memuru memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 16:33 Güncelleme:
        Kanser nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

        Amasya'da görev yapan ve kanserden hayatını kaybeden polis memuru memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde toprağa verildi.

        Amasya Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Hulusi Gökçe, kanser tedavisi gördüğü Erbaa Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Gökçe için Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Mimar Sinan Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Törene, Erbaa Kaymakamı Dr. Remzi Demir, Tokat İl Emniyet Müdürü Kenan Şengül, Amasya İl Emniyet Müdürü Ali Erkan Aktaşgül, Hulusi Gökçe'nin ailesi, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. Gökçe'nin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Sarmadut Mezarlığı'nda dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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