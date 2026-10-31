Kanser nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Amasya Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Hulusi Gökçe, kanser tedavisi gördüğü Erbaa Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Gökçe için Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Mimar Sinan Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Törene, Erbaa Kaymakamı Dr. Remzi Demir, Tokat İl Emniyet Müdürü Kenan Şengül, Amasya İl Emniyet Müdürü Ali Erkan Aktaşgül, Hulusi Gökçe'nin ailesi, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. Gökçe'nin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Sarmadut Mezarlığı'nda dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

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