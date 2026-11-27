Niksar'da muhtarlar toplantısı yapıldı
Tokat'ın Niksar ilçesinde köy ve mahalle muhtarları toplantısı düzenlendi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde köy ve mahalle muhtarları toplantısı düzenlendi.
Niksar Kaymakamı Kadir Perçi başkanlığında, Niksar Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya ilgili kurum amirleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.
Toplantıda muhtarların talep, öneri ve beklentileri dinlenerek ilçede yürütülen çalışmalar ile vatandaşların ihtiyaçları ele alındı.
Muhtarların görüş ve önerilerinin değerlendirildiği toplantıda, kamu hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi ve kurumlar arası işbirliği ile koordinasyonun güçlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı.
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