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        Niksar'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 20:34 Güncelleme:
        Niksar'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Tokat’ın Niksar ilçesinde otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Çamiçi Yaylası Kayapaşa Mahallesi'nde L.B'ye ait 52 AGT 835 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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