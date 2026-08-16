Niksar'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 16.08.2026 - 20:34 Güncelleme:
Tokat’ın Niksar ilçesinde otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çamiçi Yaylası Kayapaşa Mahallesi'nde L.B'ye ait 52 AGT 835 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
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