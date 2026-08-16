Niksar'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Çamiçi Yaylası Kayapaşa Mahallesi'nde L.B'ye ait 52 AGT 835 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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