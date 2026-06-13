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        Tokat Belediyesi çocukları LGS sınavına giren velilere ikramda bulundu

        Tokat Belediyesi, çocukları Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava giren velilere ikramda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 11:32 Güncelleme:
        Tokat Belediyesi çocukları LGS sınavına giren velilere ikramda bulundu

        Tokat Belediyesi, çocukları Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava giren velilere ikramda bulundu.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekipleri, sınav merkezleri önünde çocuklarını bekleyen velilere ikramlarda bulunarak hem heyecanlarına ortak oldu hem de destek verdi.

        Tokat Belediyesi Büyük Aile Beyaz Masa ekipleri tarafından kent genelindeki farklı sınav noktalarında gerçekleştirilen uygulama kapsamında velilere ücretsiz su, meyve suyu, simit ve kraker dağıtıldı.

        Sınav süresince okul bahçeleri ve çevresinde görev yapan ekipler, ailelerin daha rahat ortamda bekleyebilmeleri için çalışma yürüttü.

        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, gençlerin geleceği açısından büyük önem taşıyan LGS sınavı sürecinde öğrenciler kadar ailelerin de heyecan yaşadığını belirterek, belediye olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını anlattı.

        Yazıcıoğlu, "Gençlerimizin büyük emeklerle hazırlandığı Liselere Geçiş Sistemi sınavında onları yetiştiren, bugünlere taşıyan ve bu heyecanı birlikte yaşayan fedakar ailelerimizin yanındayız. Tokat Belediyesi olarak sınav süresince evlatlarını dışarıda sabırla bekleyen kıymetli velilerimize çeşitli ikramlarda bulunarak bu önemli günde yanlarında olmak istedik. Her adımda her anınızda siz değerli hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm gençlerimize gönülden başarılar diliyor, Rabb'imden zihin açıklığı vermesini niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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