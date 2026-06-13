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        Tokat'ta 24 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Tokat'ın Turhal ilçesinde, hakkında 24 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 10:51 Güncelleme:
        Tokat'ta 24 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Tokat'ın Turhal ilçesinde, hakkında 24 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, 8 ayrı suçtan 24 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.A, teknik ve fiziki takip sonucunda Jandarma Suç Araştırma Timince yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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