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        Tokat'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı

        Tokat'ta traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 10:49 Güncelleme:
        Tokat'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı

        Tokat'ta traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


        Poyraz Karacalar'ın (17) kullandığı 60 DE 157 plakalı traktör, Çerdiğin köyünde devrildi.

        Kazada traktörün altında kalan sürücü Karacalar, olay yerinde hayatını kaybetti, traktördeki H.D. (17) ise yaralandı.

        Yaralı, ihbar üzerine gelen sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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