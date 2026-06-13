Tokat'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı

Tokat'ta traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Poyraz Karacalar'ın (17) kullandığı 60 DE 157 plakalı traktör, Çerdiğin köyünde devrildi. Kazada traktörün altında kalan sürücü Karacalar, olay yerinde hayatını kaybetti, traktördeki H.D. (17) ise yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine gelen sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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