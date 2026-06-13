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        Tokat'ta 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Tokat'ın Turhal ilçesinde, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 18:02 Güncelleme:
        Tokat'ta 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Tokat'ın Turhal ilçesinde, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan T.T, teknik ve fiziki takip sonucunda Turhal Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.


        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Operasyon kapsamında gözaltına alınan yabancı uyruklu A.S. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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