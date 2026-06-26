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        Tokat'ta dolandırıcılık operasyonunda 3 kişi tutuklandı

        Tokat'ta dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 20:20 Güncelleme:
        Tokat'ta dolandırıcılık operasyonunda 3 kişi tutuklandı

        Tokat'ta dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

        Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince "nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını işledikleri tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, ekiplerce bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlılara ait adreslerdeki aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 1 tabancaya ait susturucu, 6 tabanca şarjörü, 345 tabanca fişeği, toplam değeri 10 milyon 600 bin lira olan borç senedi, 95 bin lira, 3 bıçak, 1 kama ve 1 muşta, 66 adet suça konu doküman, toplam değeri 350 bin lira olan ziynet eşyası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 7 şüpheliden S.G., D.Ç. ve O.Ç. tutuklandı.


        A.A. ve T.Ç. ev hapsi, S.Ç. ve C.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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