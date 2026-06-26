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        Tokat'ta zararlılarla mücadele için doğaya 200 keklik salındı

        Tokat'tın Reşadiye ilçesinde doğaya 200 keklik bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 17:21 Güncelleme:
        Tokat'ta zararlılarla mücadele için doğaya 200 keklik salındı

        Tokat'tın Reşadiye ilçesinde doğaya 200 keklik bırakıldı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında Umurca köyünde doğal ekosistemin korunması, yaban hayatının desteklenmesi ve özellikle tarım alanlarında kene gibi zararlılarla biyolojik mücadeleye katkı sağlanması amacıyla 200 keklik doğal yaşam alanlarına salındı.

        Ekolojik dengenin güçlendirilmesine katkı sunan etkinlik, Kaymakam Ahmet Tan'ın himayelerinde gerçekleştirildi.


        Programa Niksar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği Şefi Ayşenur Gündoğdu, kurumun muhafaza memurları ile bölge sakinleri katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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