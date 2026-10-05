Tokat'ta şeker fabrikasında karbonmonoksit gazından etkilenen 49 kişiden 33'ü taburcu edildi

Zehirlenme nedeniyle Turhal Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 39 hastadan 33'ünün tedavilerinin ardından taburcu edildiği aktarılan açıklamada, "Tedavileri devam eden 6 hastamızın genel sağlık durumları iyi olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Hastalarımızın yarın taburcu edilmeleri beklenmektedir. Sivas Numune Hastanesine sevk edilen ve tedavileri devam eden 10 hastamızın da yarın taburcu edilmeleri beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

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