Vizyon Hukukçular Derneği heyetinden TOGÜ Rektörü Yılmaz'a ziyaret

Vizyon Hukukçular Derneği heyeti, Tokat Gaziosmanpaşa Üniverstesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Vizyon Hukukçular Derneği Tokat Temsilcisi Necmettin Demir ve beraberindekiler, TOGÜ Rektörü Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Demir'in yanı sıra dernek üyesi ve Tokat Devlet Hastanesi Uzman Psikoloğu Mehmet Karayaka, Tokat Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Derneği Başkanı Fatma Dinçer, Vizyon Hukukçular Derneği Gençlik Kolları Başkanı Aybüke Ayşe Yılmaz ve dernek üyesi emekli imam Dursun Demir de yer aldı.

Ziyarette, üniversite ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve toplumsal konularda gerçekleştirilebilecek çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

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Yılmaz, ziyaret dolayısıyla teşekkür etti.