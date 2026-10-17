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        15 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası, yarın Trabzon'da başlayacak

        Trabzon'un ev sahipliğinde düzenlenecek 15 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası, 30 ülkeden yaklaşık 400 sporcunun katılımıyla yarın başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 12:35 Güncelleme:
        15 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası, yarın Trabzon'da başlayacak

        Trabzon'un ev sahipliğinde düzenlenecek 15 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası, 30 ülkeden yaklaşık 400 sporcunun katılımıyla yarın başlayacak.

        Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, bir otelde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, organizasyonun Trabzon'da düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Şampiyonada mücadele edecek sporcuların gelecekte dünya, Avrupa ve olimpiyat organizasyonlarında yer alabileceğini belirten Hekimoğlu, Trabzon'un önemli bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapacağını söyledi.

        Hekimoğlu, kentte şampiyona için hazırlıkların tamamlandığını ifade ederek, "Bundan dolayı ayrıca mutluyum. Zaten şehrimiz kenetlendi. Konsantre olduğumuz bir tek yer var o da misafirperverlik. İnşallah bunu da gerekli şekilde yapacağımızı düşünüyorum. Bütün sporculara başarılar diliyorum. İnşallah kazasız belasız bir turnuva olur." diye konuştu.

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        Organizasyonun Trabzon turizmine de katkı sağlayacağını vurgulayan Suat Hekimoğlu, "Trabzon ve Türkiye olarak misafirperverliğimizi göstereceğiz. Kilometrelerce yoldan gelmiş bu insanlar, onların beklediği tek şey misafirperverlik. Biz de inşallah kendimizden fedakarlık yaparak onları mutlu etmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

        Hekimoğlu, boksa verdiği desteğe ilişkin soruya, "Biz bunun için uğraşıyoruz, bunun için federasyon başkanıyız. Gelecekte bu çocuklarımız başkan olduğunda biz mutlu oluruz. Onun haricinde federasyon başkanlığı çok da bizim için önemli bir konum değil. Türk sporuna katkı sunmak isteyen bir yapımız var." yanıtını verdi.

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        - Beatrice Bastian: "Yetenekli boksörlerin en genç neslini bir araya getiriyoruz"

        Avrupa Boks Federasyonu Kıdemli Müsabakalar Yöneticisi Beatrice Bastian da şampiyonanın genç sporcular açısından önemli bir deneyim olacağını belirtti.

        Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Bastian, "Avrupa'nın dört bir yanından gelen yetenekli boksörlerin en genç neslini bir araya getiriyoruz. Bu genç sporcuların çoğu için bu turnuva, büyük bir uluslararası şampiyonadaki ilk deneyimleri olacak. Burada mücadele edecek genç boksörlerin bazıları belki bir gün 2032 Brisbane Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ülkelerini temsil edecek." değerlendirmesinde bulundu.

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        Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ise Trabzon'un birçok spor branşında önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını, özellikle boksta başarılı sporcular yetiştirdiğini anlattı.

        Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli ve Havvanur Kethüda gibi başarılı sporcuların yetişmesinde kentin önemli bir yere sahip olduğunu belirten Arıcıoğlu, Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nin de yeni şampiyonların yetişmesine katkı sağladığını kaydetti.

        - Milli sporcuların hedefi şampiyonluk

        Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek milli sporcu Fatmanur Akbulut da organizasyonda mücadele edecek olmaktan mutluluk duyduğunu, takım halinde şampiyonluğu hedeflediklerini söyledi.

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        Milli sporcu Ivana Kılcı ise şampiyonaya 4,5 aylık kamp süreciyle hazırlandıklarını ifade ederek, "Çok çalıştık, çok emek verdik. Emeklerimizin karşılığını yarın itibarıyla almaya başlayacağız." dedi.

        Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yarın başlayacak şampiyona, 26 Ekim'de sona erecek.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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