Akçaabat'ta çocuk ve gençler spora yönlendiriliyor

Akçaabat Belediyesi Spor Kulübünce yürütülen faaliyetlerle çocuk ve gençlerin gelişimine katkı sağlandı.



Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, yaptığı açıklamada, kulübün en büyük hedefinin yalnızca madalya ve kupa kazanmak olmadığını belirterek, çocukları ve gençleri sporla buluşturarak kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya gayret ettiklerini vurguladı.



Ekim, en büyük başarının sağlıklı, özgüvenli, disiplinli ve ahlaklı bireyler yetiştirmek olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:



"Bu süreçte antrenörlerimiz ve teknik ekibimiz büyük bir özveriyle çalışıyor. Bu emeklerin karşılığı da beraberinde başarıyı getiriyor. Tüm velilerimizi ve çocuklarımızı belediyemizin voleybol, karate, judo, basketbol, yüzme ve halk oyunları başta olmak üzere tüm spor branşlarına davet ediyorum. Çocuklarımızın boş vakitlerini sporla, sanatla ve kültürle değerlendirmelerini istiyoruz. Çünkü spor yapan, kültürüyle yetişen her çocuk hem ailesine hem de ülkesine faydalı bir birey olarak geleceğe hazırlanacaktır."

