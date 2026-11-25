Avrupa şampiyonu milli boksör Havvanur Kethüda, Trabzon'a döndü
Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli boksör Havvanur Kethüda, memleketi Trabzon'a döndü.
Giriş: 25.11.2026 - 20:20 Güncelleme:
Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli boksör Havvanur Kethüda, memleketi Trabzon'a döndü.
Şampiyonada +80 kilo kategorisinde Avrupa şampiyonu olan Havvanur için Trabzon Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.
Havvanur Kethüda'yı karşılayan Trabzonspor Kulübü Amatör Branşlar Koordinatörü Osman Arz, sporcuya çiçek verdi.
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