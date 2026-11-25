MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, partisinin Trabzon İl Başkanlığının yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı.

Topsakal, partisinin Gazipaşa Mahallesi'ndeki yeni hizmet binasının açılışında yaptığı konuşmada, devletlerin adaletle yaşadığını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de Türkiye Cumhuriyeti'ni bu iradeyle kurduğunu söyledi.

Genel Başkanları Devlet Bahçeli'nin devlet aklı, ruhu ve merhametini kendilerine ulaştırdığını belirten Topsakal, bu misyonu partisinin tüm teşkilatlarına yüklediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin önemine değinen Topsakal, yerli savunma sanayi hamlelerinin yapılmasında bu sistemin katkısı olduğunun altını çizdi.

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Topsakal, Türkiye'nin 50 yılda çeşitli terör hareketleriyle mücadele ettiğini dile getirerek, "Bir lider çıktı dedi ki 'Artık Türkiye terörü kaldırmıyor.' Milli birlik ve beraberliğin olması lazım. Dünya savaşa gidiyor, dünya artık güvensiz. O zaman Türk milleti kendini koruyacak. İç cephesini yani eski dilde milli tesanüdü sağlayacak bir birlik hareketine ihtiyaç var. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan." dedi.

Milletin "Terörsüz Türkiye" sürecinin arkasında olduğunu ifade eden Topsakal, süreci siyaset, demokrasi, insan hakları ve hukuk çerçevesinde uygulamaya geçirmenin önemli olduğunu belirtti.

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Topsakal, Eskişehir'de dün eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, MHP MYK üyesi Yavuz Tellioğlu ve MHP İl Başkanı Alper Hacısalihoğlu'nun konuşmalarının ardından Topsakal ve beraberindekiler kurdele keserek yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.