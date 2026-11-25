Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Aral Şimşir, Franculino Dju, Arseniy Batagov ve Tim Jabol Folcarelli'nin yanı sıra Stefan Savic ile Ernest Muçi, kadroda yer almadı.

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