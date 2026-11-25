Trabzonspor kafilesi, Bulgaristan'a gitti
UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında yarın CSKA Sofya ile karşılaşacak Trabzonspor, Bulgaristan'a gitti.
UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında yarın CSKA Sofya ile karşılaşacak Trabzonspor, Bulgaristan'a gitti.
Bordo-mavili takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki hazırlıklarının ardından Trabzon Havalimanı'ndan THY'ye ait özel uçakla Sofya'ya hareket etti.
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Aral Şimşir, Franculino Dju, Arseniy Batagov ve Tim Jabol Folcarelli'nin yanı sıra Stefan Savic ile Ernest Muçi, kadroda yer almadı.
Bordo-mavili takımın kafilesinde şu futbolcular bulunuyor:
Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Sidny Lopes Cabral, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Fabinho, Melih Kabasakal, Batista Mendy, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Muhammed Salah, Noah Saviolo, Paul Onuachu, Oğuzhan Ertem, Yiğithan Çubukcu, Mustafa Kuzey Akçay.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.