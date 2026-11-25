Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve bir futbolcu, bugün karşılaşmanın oynanacağı Bulgarska Armiya Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 4. haftasında deplasmanda Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya ile karşı karşıya gelecek. TSİ 23.00'te başlayacak mücadele öncesinde bordomavili kafile, Türk Hava Yollarına ait özel uçakla saat 13.30'da Trabzon'dan Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya hareket etti. 20 futbolcunun yer aldığı kafilede Stefan Savic, Franculino Dju, Ernest Muçi, Aral Şimşir, Tim JabolFolcarelli, Arseniy Batagov, Ruslan Malinovski ve Okay Yokuşlu, tedavileri devam ettiği için kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda CSKA Sofya ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu. Bulgaristan deplasmanına 20 futbolcuyla giden bordomavililerde, 8 oyuncu tedavileri nedeniyle kafilede yer almadı.

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