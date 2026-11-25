Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğinde yürütülecek "Karadeniz Bölgesinde İklim Değişikliğine Dayanıklı Zeytin Üretiminin Güçlendirilmesi ve Yerel Çeşidin Korunması" (TCP/TUR/4102) Projesi'nin Açılış Çalıştayı proje paydaşlarının katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılışında konuşan Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, iklim değişikliği senaryoları doğrultusunda zeytin üretiminin geleceğine yönelik çalışmaların önemine dikkat çekerek projenin bölgenin iklim koşullarına uyum sağlamış yerel zeytin çeşitlerinin genetik kaynak olarak korunmasına ve iklim değişikliğine dayanıklı üretim yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

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Ayrıca zeytinciliğin yalnızca tarımsal bir üretim faaliyeti değil, Trabzon'un kültürel mirasının önemli bir parçası olduğunu belirten Kaplan, yerel çeşitlerin korunmasının ve zeytincilik geleneğinin gelecek nesillere aktarılmasının önemine değindi.

FAO uzmanları ve proje paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda; projenin hedefleri, planlanan faaliyetler ve teknik öncelikler değerlendirilerek uygulama sürecine ilişkin yol haritası belirlendi.