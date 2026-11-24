Trabzon'un Sürmene ilçesinde sağanak nedeniyle debisi yükselen Zarha Deresi'nin taşması sonucu bazı binaların zemin ve bodrum katlarındaki ev ve iş yerlerini su bastı.

Şehir merkezinde akşam saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bazı mahallelerdeki rögarlar taştı, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ) personeli, iş makineleriyle ihtiyaç duyulan bölgelerde çalışma yürütüyor.

- Apartmanın bahçesindeki istinat duvarı çöktü

Ortahisar ilçesine bağlı 1 No'lu Beşirli Mahallesi'ndeki bir apartmanın bahçesindeki istinat duvarı çöktü.

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İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Park halindeki 5 araçta hasar oluştu.

Aracı istinat duvarının altında kalan Alper Bayram, gürültüyü duyunca bahçeye indiğini belirterek, olayda can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Ekiplerin hasar tespiti yaptığını belirten Bayram, aracını iki saat önce olay yerine park ettiğini anlattı.

Öte yandan istinat duvarının çökme anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

- Sağanak, heyelan ve su baskınlarına neden oldu

Sağanak nedeniyle Trabzon-Gümüşhane kara yolunda heyelan meydana geldi.

Heyelan dolayısıyla Şehit Eren Bülbül Tüneli'nin çıkışı kapandı.

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Ekiplerin iş makineleriyle müdahalesiyle tünelin Maçka-Trabzon istikameti ulaşıma açıldı, Trabzon-Maçka istikametinde ise çalışmalar devam ediyor.

Çarşıbaşı ilçesinde de heyelan nedeniyle 6 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

İlçenin sahil kesimindeki bazı binaların zemin katlarını su bastı.

Çarşıbaşı, Şalpazarı ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri iş makineleriyle kapalı yolların açılması için çalışmalara devam ediyor.

- Kriz masası oluşturuldu

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yağış nedeniyle şehir genelinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Vali Yardımcısı Ali Yılmaz başkanlığında kriz masası oluşturuldu.

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Burada yapılan değerlendirmeler doğrultusunda sahadaki ekipler, ihtiyaç duyulan bölgelere yönlendiriliyor.

TİSKİ'nin 144 personeli 65 iş makinesiyle olumsuzluklara müdahale ediyor. Kent genelinde sağanak etkisini sürdürüyor.

- Sürmene'deki Zarha Deresi taştı

Sürmene ilçesinde etkisini sürdüren sağanak nedeniyle debisi yükselen Zarha Deresi taştı.

Derenin taşması sonucu Zarha mevkisinde bazı binaların zemin ve bodrum katlarındaki evleri ve iş yerlerini su bastı, Selçuk Bayraktar Caddesi trafiğe kapandı.

Belediye ekiplerince park halindeki araçların bulundukları yerden kaldırılması için anons yapıldı.

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Ekipler, su biriken Trabzon Şehirlerarası Otogar ile Trabzon Havalimanı kavşaklarında, Akçaabat ilçesinin Salacık mevkisinde, Yomra-Arsin ilçeleri arasındaki kesimde çalışmalarını sürdürüyor.

Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Beşikdüzü-Şalpazarı yolunun da açılması için çalışma yürütülüyor.

- 80 ihbara müdahale edildi

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan yoğun yağış ve fırtına nedeniyle meydana gelen heyelan, sel, su baskını ve diğer olumsuzluklara ilgili ekiplerce müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, 80 ihbarın tamamına müdahale edildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, AFAD, Karayolları, DSİ, İtfaiye, TİSKİ, Jandarma, Emniyet ve UMKE ekiplerimiz, 801 personel, 535 araç ve 100 motopomp ile sahada görev yapmakta, müdahale çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir. Gelişmeler tüm birimlerimiz tarafından takip edilmektedir."