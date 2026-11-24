HAVALİMANINDA SU BİRİKİNTİSİ OLUŞTU

Trabzon'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Havalimanı ve Karadeniz Sahil Yolu’nda araçları su içinde kalan sürücüler zor anlar yaşadı. Trabzon Havalimanı'nda iç hatlara ve çıkan yolcu kısmına ulaşımı sağlayan yolda su birikintisi oluşurken, yol trafiğe kapatıldı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yollarda ekiplerin suyu tahliye etme çalışmaları sürerken, kentte şiddetini artıran sağanak nedeniyle kriz masası oluşturuldu.

144 PERSONEL, 65 İŞ MAKİNESİYLE MÜDAHALE

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklama, "Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü, yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 18 ilçede görev yapan ekipler, 144 personel ve 65 iş makinesiyle sahada bulunuyor. Müdahale çalışmalarında 15 JCB, 13 vidanjör, 11 faun, 14 vaktör ve 12 ekskavatör kullanılıyor. Nöbetçi ekiplerin yanı sıra tüm saha personelinin de göreve hazır olduğu çalışmalarda, özellikle Havalimanı ve Beşirli bölgelerine ağırlık veriliyor. Ekipler, su birikintileri ve altyapı kaynaklı sorunlara müdahale ederek vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yoğun çaba harcıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sahadaki çalışmaların yanı sıra vatandaşlardan gelecek ihbarları da anlık olarak değerlendiriyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yağış nedeniyle yaşanan olumsuzlukların ve acil müdahale gerektiren durumların ALO 153 TİKOM hattına bildirebilirsiniz” denildi.

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Açıklamada ayrıca ekiplerin olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde olduğu ve müdahale çalışmalarının kesintisiz sürdürüldüğü belirtildi.