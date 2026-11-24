Şehitler için dua edilen programa, İlçe Jandarma Komutanı Servet Çelenk, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, İlçe Müftüsü Yakup Belen ile öğrenciler katıldı.

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