Trabzon'un Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk'in cenazesi memleketinde toprağa verildi.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Çelenk için Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi binası önünde tören düzenlendi.

Vali Tahir Şahin, kamu hayatının farklı noktalarında tanıdığı Çelenk'e Allah'tan rahmet diledi.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ise Selim Çelenk'e rahmet, ailesine başsağlığı temennisinde bulunarak, "Birçok önemli yerde memlekete hizmet için yan yana olduk, birlikte olduk. Ama ayrı bir iş daha yaptı, kendi memleketine de hizmet etti. Asaletli bir çizgiyle gidiyor, evlatları onunla ne kadar onur duysa, ailesi onunla ne kadar gurur duysa, hemşehrileri onu ne kadar örnek gösterse azdır." dedi.

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TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu da değerli bir kişiliğe sahip Çelenk'i son yolculuğuna uğurlamanın üzüntüsünü yaşadığını dile getirerek, "Allah kendisinden razı olsun. Bugün son görevimizi yapıyoruz ama onun bıraktığı izler, eserler çok uzun yaşayacaktır." diye konuştu.

AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç ise son 2 yıldır birlikte çalışma imkanı bulduğu Çelenk'in iyi bir baba, öğretmen, kamu görevlisi ve örnek insan olduğunu kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Çelenk'in doğduğu şehre ve ülkesine hizmet aşkıyla çalıştığını söyledi.

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Genç, öğretmen olan Çelenk'i 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde uğurlamanın üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ederek, Büyükşehir Belediyesi olarak ismini en güzel şekilde yaşatacaklarını vurguladı.

Çelenk'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, duanın ardından Düzköy ilçesine uğurlandı.

Düzköy Hükümet Konağı önündeki törende ise Çelenk'in özgeçmişi okundu, ailesi taziyeleri kabul etti.

İl Müftüsü İsmail Çiçek'in kıldırdığı namazın ardından Çelenk'in cenazesi Aykut Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Törene, Vali Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, milletvekilleri Süleyman Soylu, Adil Karaismailoğlu, Mustafa Şen ve Vehbi Koç ile Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, kaymakamlar, belediye başkanları, eski milletvekilleri, kamu kurumlarının ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.