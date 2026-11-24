ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE TOPRAĞA VERİLDİ

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk için görev yaptığı ilçede cenaze töreni düzenlendi. Düzköy Hükümet Konağı önünde düzenlenen cenaze törenine; Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Valisi Tahir Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Çelenk’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra binlerce vatandaş katıldı. Yapılan konuşmalarda Selim Çelenk'in çalışkanlığı ve gönül insanı oluşuna vurgu yapıldı. Çelenk'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Aykut Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

REKLAM

Selim Çelenk’in Tekirdağ ve memleketi Trabzon'da bir süre öğretmenlik ve okul müdürlüğü görevlerinde bulunduğu, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Düzköy Belediyesi Başkanı seçildiği belirtildi.