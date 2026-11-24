Trabzon'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
Trabzon'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Giriş: 24.11.2026 - 18:47 Güncelleme:
Trabzon'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Ortahisar ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Bazı mahallelerdeki rögarlar taştı, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü personeli, iş makineleriyle ihtiyaç duyulan bölgelerde çalışma yürütüyor.
Kent genelinde sağanak etkisini sürdürüyor.
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