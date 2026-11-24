Trabzon'da etkili olan kuvvetli sağanak yağışların ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Özellikle Havalimanı ve Beşirli bölgelerine ağırlık verilirken,

ekipler, su birikintileri ve altyapı kaynaklı sorunlara müdahale ederek vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yoğun çaba harcıyor.

18 ilçede çalışmalarını sürdüren TİSKİ, 144 personel ve 65 iş makinesiyle olumsuzluklara müdahale ediyor.

Trabzon'da akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kuvvetli sağanak yağışların ardından Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve ilgili kamu kurumları teyakkuza geçti. Yağışların şehir genelinde oluşturabileceği olumsuzluklara karşı hızlı müdahale amacıyla Vali Yardımcısı Ali Yılmaz başkanlığında kriz masası oluşturuldu. Burada yapılan değerlendirmeler doğrultusunda sahadaki ekiplerin çalışmaları koordine edilerek ihtiyaç duyulan bölgelere yönlendirme yapılıyor.

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Havalimanı ve Beşirli mahallesi yağışlardan etkilendi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü, yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 18 ilçede görev yapan ekipler, 144 personel ve 65 iş makinesiyle sahada bulunuyor. Müdahale çalışmalarında 15 JCB, 13 vidanjör, 11 faun, 14 vaktör ve 12 ekskavatör kullanılıyor. Nöbetçi ekiplerin yanı sıra tüm saha personelinin de göreve hazır olduğu çalışmalarda, özellikle Havalimanı ve Beşirli bölgelerine ağırlık veriliyor.

Ekipler, su birikintileri ve altyapı kaynaklı sorunlara müdahale ederek vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yoğun çaba harcıyor.

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Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sahadaki çalışmaların yanı sıra vatandaşlardan gelecek ihbarları da anlık olarak değerlendiriyor.