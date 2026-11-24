Trabzon'da bir tesise, mevzuata aykırı atık bertarafı sırasında atığının dereye karıştığı gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Yomra ilçesindeki Şana Deresi'nin kırmızı renkte aktığına ve çevre kirliliğine neden olduğuna ilişkin görüntülerin ilgili birimlere ulaşması üzerine ekipler harekete geçti.

Bölgede inceleme yapan ekipler, bir tesisin mevzuata aykırı atık bertarafı yaptığını ve bu esnada atığın dereye karıştığını tespit etti.

Yapılan tespit üzerine ilgili tesis hakkında Çevre Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince idari para cezası uygulandı.