Trabzon'da 45 müzik öğretmeninden oluşan Trabzon Maarif Orkestrası​​​​​​​, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel konser düzenledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde çalışmalarını yürüten orkestra, "Hep Sen Varsın Diye" temasında Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde müzikseverlerle buluştu.

Berna Tankutay şefliğindeki orkestra, 10 eseri sanatseverlerin beğenisine sundu.

TRT Trabzon Radyosu Çok Sesli Çocuk Korosu'nun da katılım sağladığı konserde, "Öğretmenim Canım Benim" adlı şarkıyı ve Öğretmen Marşı'nı seslendiren öğrenciler programa renk kattı.

Konsere, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, Ortahisar Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, öğretmenler, aileleri ve davetliler katıldı.