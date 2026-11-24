Havvanur Kethüda, Avrupa şampiyonu
Milli boksör Havvanur Kethüda, U23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Milli boksör Havvanur Kethüda, U23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Hırvatistan’ın Porec kentinde düzenlenen U23 Avrupa Boks Şampiyonası’nda mücadele eden Trabzonspor’un forması giyen Havvanur Kethüda, büyük bir başarıya imza attı. 80 kilogram kategorisinde ringe çıkan milli sporcu, finalde Ukraynalı rakibi Polina Chernenko’yu mağlup ederek altın madalyaya uzandı.
Avrupa’nın zirvesine çıktı
Final müsabakasında rakibini geride bırakan Havvanur Kethüda, U23 Avrupa şampiyonluğunu elde ederek ayyıldızlı bayrağı Avrupa’nın zirvesine taşıdı. Başarılı sporcu, kazandığı altın madalyayla Türkiye’ye büyük gurur yaşattı.
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