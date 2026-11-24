Hırvatistan’ın Porec kentinde düzenlenen U23 Avrupa Boks Şampiyonası’nda mücadele eden Trabzonspor’un forması giyen Havvanur Kethüda, büyük bir başarıya imza attı. 80 kilogram kategorisinde ringe çıkan milli sporcu, finalde Ukraynalı rakibi Polina Chernenko’yu mağlup ederek altın madalyaya uzandı.

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