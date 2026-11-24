Trabzon'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Ortahisar ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bazı mahallelerdeki rögarlar taştı, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ) personeli, iş makineleriyle ihtiyaç duyulan bölgelerde çalışma yürütüyor.

- Apartmanın bahçesindeki istinat duvarı çöktü

Ortahisar ilçesine bağlı 1 Nolu Beşirli Mahallesi'ndeki bir apartmanın bahçesindeki istinat duvarı çöktü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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Park halindeki 5 araçta hasar oluştu.

Aracı istinat duvarının altında kalan Alper Bayram, gürültüyü duyunca bahçeye indiğini belirterek, olayda can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Ekiplerin hasar tespiti yaptığını belirten Bayram, aracını iki saat önce olay yerine park ettiğini anlattı.

Öte yandan istinat duvarının çökme anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

- Sağanak, heyelan ve su baskınlarına neden oldu

Sağanak nedeniyle Trabzon-Gümüşhane kara yolunda heyelan meydana geldi.

Heyelan dolayısıyla Şehit Eren Bülbül Tüneli'nin çıkışı kapandı.

Ekiplerin iş makineleriyle müdahalesiyle tünelin Maçka-Trabzon istikameti ulaşıma açıldı, Trabzon-Maçka istikametinde ise çalışmalar devam ediyor.

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Çarşıbaşı ilçesinde de heyelan nedeniyle 6 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

İlçenin sahil kesimindeki bazı binaların zemin katlarını su bastı.

Çarşıbaşı, Şalpazarı ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri iş makineleriyle kapalı yolların açılması için çalışmalara devam ediyor.

- Kriz masası oluşturuldu

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yağış nedeniyle şehir genelinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Vali Yardımcısı Ali Yılmaz başkanlığında kriz masası oluşturuldu.

Burada yapılan değerlendirmeler doğrultusunda sahadaki ekipler, ihtiyaç duyulan bölgelere yönlendiriliyor.

TİSKİ'nin 144 personeli 65 iş makinesiyle olumsuzluklara müdahale ediyor.

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Kent genelinde sağanak etkisini sürdürüyor.