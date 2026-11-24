Trabzon Valiliği il genelinde etkili olan yoğun yağış ve fırtına nedeniyle meydana gelen heyelan, sel, su baskını ve diğer olumsuzluklara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada "Saat 22.10 itibarıyla 80 ihbarın tamamına müdahale edilmiştir. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, AFAD, Karayolları, DSİ, İtfaiye, TİSKİ, Jandarma, Emniyet ve UMKE ekiplerimiz, 801 personel, 535 araç ve 100 motopomp ile sahada görev yapmakta, müdahale çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir. Gelişmeler tüm birimlerimiz tarafından takip edilmektedir" denildi.