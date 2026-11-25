SELÇUK KILIÇ - UEFA Konferans Ligi'nde yarın Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımı ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 161. maçına çıkacak.

Bordo-mavili takım, Avrupa kupalarında daha önce oynadığı 160 müsabakanın 58'inden galibiyetle ayrıldı. 63 karşılaşmada mağlup olan Karadeniz ekibi, 39 kez de rakipleriyle berabere kaldı.

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 99, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 11 maç oynadı.

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Bordo-mavililer, bu müsabakalarda 200 gol atarken kalesinde 217 gol gördü.

- UEFA Konferans Ligi'nde 12. maç

Trabzonspor, CSKA Sofya ile oynayacağı maçla UEFA Konferans Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 3 numaralı kupasında 12. kez sahne alacak.

UEFA Konferans Ligi'nde ilk olarak 2021-2022 sezonunda Norveç'in Molde takımıyla karşılaşan bordo-mavililer, bu organizasyonda oynadığı 11 maçın 3'ünü kazanırken, 4'ünde berabere kaldı, 4'ünü ise kaybetti.

Bu maçlarda rakip fileleri 13 kez havalandıran Trabzonspor, kalesinde de 15 gol gördü.

Bordo-mavili takım, bu sezon Avrupa'da altıncı karşılaşmasını oynayacak. Karadeniz ekibi, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımına sahasında 1-0, deplasmanda 4-0 mağlup oldu.

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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi ilk hafta maçında Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımını deplasmanda 4-2, sahasında İskoçya'nın Hearts takımını 2-0 yenerken Almanya'nın Freiburg takımına evinde 1-0 kaybetti.

- İlk kez Bulgar takımı ile karşılaşacak

Trabzonspor, ilk kez bir Bulgar takımı ile karşı karşıya gelecek.

CSKA Sofya ile yapılacak UEFA Konferans Ligi karşılaşması bordo-mavili ekibin ilk kez bir Bulgar takımı ile oynadığı karşılaşma olarak kayıtlara geçecek.

- Avrupa performansı

Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 160 maçın performans tablosu şöyle:

OrganizasyonMaçGBMAYŞampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi30108122536Kupa Galipleri Kupası124441318UEFA Kupası-Avrupa Ligi99382239130136UEFA Intertoto Kupası83141912UEFA Konferans Ligi113441315Toplam160583963200217