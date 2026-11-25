Trabzon'da heyelan Şalpazarı-Beşikdüzü karayolunu ulaşıma kapattı Beşikdüzü ilçesi Yeşilköy mahallesinde yaşanan heyelan Ağasar Deresi'ni taşırdı, dere Beşikdüzü-Şalpazarı yolundan aktı
Trabzon'da dünden bu yana etkili olan sağanak yağışlar sonrasında Beşikdüzü ilçesi Yeşilköy mahallesinde heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası kayan toprak Ağasar Deresi'nin ağzını kapatınca dere suları Şalpazarı ile Beşikdüzü ilçelerini birbirine bağlayan karayolundan aktı. Heyelanda bir evin yıkıldığı ve çok sayıda küçük baş hayvanın telef olduğu öğrenildi.
Trabzon’da dünden bu yana etkili olan sağanak yağışlar sonrasında Beşikdüzü ilçesi Yeşilköy mahallesinde heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası kayan toprak Ağasar Deresi’nin ağzını kapatınca dere suları Şalpazarı ile Beşikdüzü ilçelerini birbirine bağlayan karayolundan aktı. Heyelanda bir evin yıkıldığı ve çok sayıda küçük baş hayvanın telef olduğu öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, aşırı yağışlar sonrasında Beşikdüzü ilçesi Yeşilköy Mahallesi mevkiinde heyelan meydana geldi. Heyelanda yamaçtan kopan toprak Ağasar Deresi'nin ağzını kapatınca dere taştı, dere suları Şalpazarı ile Beşikdüzü ilçelerini birbirine bağlayan karayolunu göle döndürdü. Yol ulaşıma kapanırken, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, bölgede yaşanan afetle ilgili valilik ve büyükşehir belediyesi ekiplerine bilgi verildiğini söyledi. Ulaşım bölgede çift yönlü dururken, heyelanda bir evin yıkıldığı ve çok sayıda küçükbaş hayvanın da telef olduğu öğrenildi.
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