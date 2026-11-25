Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde Ağasar Deresi'nin taşması sonucu ilk belirlemelere göre bölgedeki bir köprüde hasar oluştu, tedbir amacıyla boşaltılan bazı evler ise yıkıldı.

Şalpazarı-Beşikdüzü kara yolunun 7. kilometresi civarında heyelan meydana geldi. Bölgede daha önce yaşanan heyelanlar dolayısıyla tedbir amacıyla boşaltılan bazı evler yıkıldı.

Sağanak nedeniyle debisi yükselen Ağasar Deresi'nin taşması sonucu da bir köprüde hasar oluştu.

Olay yerine gelen Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, incelemelerde bulundu.

Kurukız, "Heyelan nedeniyle daha önceden boşaltılan 4-5 ev yıkıldı. Evlerin alt katlarındaki ahırlarda koyunlar olduğu söyleniyor. Tam olarak biz de şu anda net durumu bilmiyoruz. Ekipler çalışmalarını yapıyor." dedi.

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Kurukız, kara yolunun yamaçtan sürüklenen toprak birikintisi ve derenin taşması sonucu ulaşıma kapandığını, ekiplerin iş makineleriyle çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.