Bordo-mavili ekip, Bulgaristan’a 8 futbolcusundan yoksun olarak gitti. Stefan Savic, Ernest Muçi, Arseniy Batagov, Tim Jabol Folcarelli, Ruslan Malinovski, Okay Yokuşlu, Aral Şimşir ve Franculino Dju, CSKA Sofya maçının kafilesinde yer almadı.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi’nin 4’üncü haftasında yarın deplasmanda CSKA Sofya ile oynayacağı karşılaşma için bugün Bulgaristan’ın başkenti Sofya’ya gitti. Bordo-mavililer, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde bugün saat 19.00’da yapacağı son antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

TRABZONSPOR, UEFA Konferans Ligi’nin 4’üncü haftasında yarın CSKA Sofya ile oynayacağı karşılaşma için Bulgaristan’a gitti.

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