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        Avrupa Şampiyonu milli boksörler Vali Şahin'i ziyaret etti

        Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olan milli boksörler Havvanur Kethüda ve Busenaz Sürmeneli, Trabzon Valisi Tahir Şahin'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Avrupa Şampiyonu milli boksörler Vali Şahin'i ziyaret etti

        Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olan milli boksörler Havvanur Kethüda ve Busenaz Sürmeneli, Trabzon Valisi Tahir Şahin'i ziyaret etti.

        Vali Şahin, makamında kabul ettiği milli boksörler Kethüda ve Sürmeneli'yi kutladı, başarılarının devamını diledi.

        Ziyarette, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ile Milli Takım Antrenörü Muhammet Çat da yer aldı.

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