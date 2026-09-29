Drogheda United kafilesi, Trabzon'a geldi

Bordo-mavi renklere sahip Drogheda United takımını, Trabzon Havalimanı'nda Trabzonspor Genel Saymanı Derviş Köz, yönetim kurulu üyesi Coşkun Öztürk, Divan Başkanlık Kurulu üyeleri ile bir grup Trabzonspor taraftarı çiçeklerle karşıladı.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada dostluk maçında Trabzonspor ile karşılaşacak İrlanda'nın Drogheda United takımı, Trabzon'a geldi.

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