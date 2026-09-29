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        Drogheda United kafilesi, Trabzon'a geldi

        Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada dostluk maçında Trabzonspor ile karşılaşacak İrlanda'nın Drogheda United takımı, Trabzon'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 22:38 Güncelleme:
        Drogheda United kafilesi, Trabzon'a geldi

        Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada dostluk maçında Trabzonspor ile karşılaşacak İrlanda'nın Drogheda United takımı, Trabzon'a geldi.

        Papara Park'ta 1 Ekim Perşembe günü saat 19.00'da Trabzonspor ile karşılaşacak Drogheda United takımı, tarifeli uçakla Trabzon'a ulaştı.

        Bordo-mavi renklere sahip Drogheda United takımını, Trabzon Havalimanı'nda Trabzonspor Genel Saymanı Derviş Köz, yönetim kurulu üyesi Coşkun Öztürk, Divan Başkanlık Kurulu üyeleri ile bir grup Trabzonspor taraftarı çiçeklerle karşıladı.

        Trabzonspor taraftarlarının tezahüratları eşliğinde havalimanından ayrılan Drogheda United kafilesi, otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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