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        Bakan Uraloğlu, Trabzon'da raylı sistem projesinin temelinin eylülde atılacağını bildirdi

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemi Projesi'nin temelinin eylülün başında atılacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 14:21 Güncelleme:
        Bakan Uraloğlu, Trabzon'da raylı sistem projesinin temelinin eylülde atılacağını bildirdi

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemi Projesi'nin temelinin eylülün başında atılacağını söyledi.

        Bakan Uraloğlu, eski AK Parti Trabzon İl Başkan Yardımcısı Hasan Dilekoğlu'nun dün vefat eden annesi Vahide Dilekoğlu'nun Hanife Hatun Camisi'ndeki cenaze törenine katıldı.

        Uraloğlu, Dilekoğlu'na ve aile üyelerine taziyelerini iletti.

        Bakan Uraloğlu, daha sonra gazetecilerin Trabzon'daki projelere yönelik sorularını yanıtladı.

        Uraloğlu, Pazarkapı Mahallesi'nde Hanife Hatun Camisi'nin de bulunduğu alanın, Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğünce düzenlendiğini ifade etti.

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        Ulaşıma dair projeleri ilgili kurumlarla takip ettiklerini belirten Uraloğlu, "Raylı sistemle ilgili inşallah eylül ayının başında temel atarak yapım çalışmalarımıza başlayacağız. Ondan sonra durmaksızın devam edeceğiz." dedi.

        Uraloğlu, Trabzon'daki yeni havalimanı inşaatı çalışmalarına ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

        "Havalimanı inşaatıyla ilgili gerek taş ocaklarının tespit edilmesi, ruhsatlandırılması, gerekse şantiye kurulum çalışmaları başladı. CAT'le ilgili ufak bir süreç var. O da bitirildikten sonra inşallah sene sonu olmadan hava meydanında da bir temel atma töreniyle başlamayı planlıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun."

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