Trabzonspor, Ferencvaros maçı hazırlıklarına devam etti
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile sahasında 20 Ağustos Perşembe günü oynanayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile sahasında 20 Ağustos Perşembe günü oynanayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 çalışması yaptı.
Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Karadeniz ekibi, maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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