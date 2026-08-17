Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzonspor, Ferencvaros maçı hazırlıklarına devam etti

        Trabzonspor, Ferencvaros maçı hazırlıklarına devam etti

        Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile sahasında 20 Ağustos Perşembe günü oynanayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 20:38 Güncelleme:
        Trabzonspor, Ferencvaros maçı hazırlıklarına devam etti

        Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile sahasında 20 Ağustos Perşembe günü oynanayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 çalışması yaptı.

        Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

        Karadeniz ekibi, maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran gereken anlaşmayı yapmayacak
        Trump: İran gereken anlaşmayı yapmayacak
        Suç örgütlerinin finansal damarlarına darbe
        Suç örgütlerinin finansal damarlarına darbe
        "İran, ABD'ye birkaç haftalık süre tanıdı"
        "İran, ABD'ye birkaç haftalık süre tanıdı"
        Galatasaray'dan Sörloth harekatı!
        Galatasaray'dan Sörloth harekatı!
        Fenerbahçeli çocuğun formasını çıkarttıran taraftar konuştu!
        Fenerbahçeli çocuğun formasını çıkarttıran taraftar konuştu!
        Musaba İngiltere yolunda!
        Musaba İngiltere yolunda!
        Van Gölü kıyısındaki sır perdesi
        Van Gölü kıyısındaki sır perdesi
        Alihan Kuriş’in soruşturma kapsamındaki ifadeleri ortaya çıktı!
        Alihan Kuriş’in soruşturma kapsamındaki ifadeleri ortaya çıktı!
        G.Saray'a transferde Rashford önerisi!
        G.Saray'a transferde Rashford önerisi!
        Genç kadın, otelin 5.katından atıldı!
        Genç kadın, otelin 5.katından atıldı!
        İsmail Kartal'dan Ederson ve Lukaku açıklaması!
        İsmail Kartal'dan Ederson ve Lukaku açıklaması!
        Tarık Mengüç'ün gözyaşları
        Tarık Mengüç'ün gözyaşları
        O anları anlattı
        O anları anlattı
        Bekarlığa veda etti
        Bekarlığa veda etti
        Araçlar, kaza sonrası mora boyandı!
        Araçlar, kaza sonrası mora boyandı!
        Unitree’den “Süpermen” robot!
        Unitree’den “Süpermen” robot!
        Türkiye adına bir ilk
        Türkiye adına bir ilk
        "Banka güvenlik koordinatörüyüm" deyip servetini aldılar!
        "Banka güvenlik koordinatörüyüm" deyip servetini aldılar!
        "İran, Barzani'nin ofisine drone'la saldırdı"
        "İran, Barzani'nin ofisine drone'la saldırdı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Anlaşması yorumu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Anlaşması yorumu

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, Ferencvaros maçına taktik çalıştı
        Trabzonspor, Ferencvaros maçına taktik çalıştı
        Trabzon Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemi Projesi'nde ilk kazma 1 Eylül'de vur...
        Trabzon Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemi Projesi'nde ilk kazma 1 Eylül'de vur...
        Trabzon Ayasofya hat yazıları ile bezendi İsmi Celal ve İsmi Nebi ile 4 büy...
        Trabzon Ayasofya hat yazıları ile bezendi İsmi Celal ve İsmi Nebi ile 4 büy...
        Trabzonspor-Ferencvaros maçının biletleri satışa çıkarıldı
        Trabzonspor-Ferencvaros maçının biletleri satışa çıkarıldı
        Türkiye hamsi ihracatından 7 ayda 10,8 milyon dolar kazandı
        Türkiye hamsi ihracatından 7 ayda 10,8 milyon dolar kazandı
        Silahlı olaylarda öldürülen çocuklar için yürüyor
        Silahlı olaylarda öldürülen çocuklar için yürüyor