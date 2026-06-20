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        Beşikdüzü'nde 4 çocuk parkı hizmete açıldı

        Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde yapımı tamamlanan çocuk parklarının açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 17:00 Güncelleme:
        Beşikdüzü'nde 4 çocuk parkı hizmete açıldı

        Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde yapımı tamamlanan çocuk parklarının açılışı gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesi ve Beşikdüzü Belediyesi işbirliğinde ilçeye 4 yeni çocuk parkı ile spor alanları yapıldı.

        Yüksel Çağlar Çocuk Parkı, Doğu Gözaçan Çocuk Parkı, Korkuthan Mahallesi Çocuk Parkı ve Spor Sahası ile Nefsişarlı Mahallesi Çocuk Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi.

        Açılışa, Vali Tahir Şahin, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu ve Yılmaz Büyükaydın, Beşikdüzü Kaymakamı Ferhat Vardar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, Beşikdüzü Belediye Başkanı Cahit Erdem, Vakfıkebir Belediye Başkanı Fuat Koçal, siyasi parti, meslek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.


        Vali Şahin ve beraberindeki heyet, daha sonra Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikaları ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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