Bir süredir Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören ve son olarak geçtiğimiz Cuma günü durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınan Trabzon'un Düzköy ilçesi Belediye Başkanı Selim Çelenk, bu sabah hayatını kaybetti.

Bir süre önce karın ağrısı şikayetleri ile Trabzon'da hastaneye başvuran ardından gerçekleştirilen tetkiklerin ardından 1,5 ay Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Çelenk (59), daha sonra Düzköy Belediyesi'ndeki görevine geri dönmüştü. Pankreas rahatsızlığı geçtiğimiz Ekim ayında yeniden nükseden Başkan Selim Çelenk, geçtiğimiz günlerde yeniden Ankara'da tedavi altına alınmıştı.

REKLAM

Çelenk, geçtiğimiz 20 Kasım Cuma günü Ankara Şehir Hastanesi'nde yoğun bakıma alınmıştı. Evli ve 2 çocuk babası Selim Çelenk'in bu sabaha karşı hayatını kaybettiği açıklandı.