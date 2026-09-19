Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:PaparaPark
Hakemler: Batuhan Kolak, İbrahim Çağlar Uyarcan, Candaş Elbil
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic (Dk. 89 Cenk Özkacar), Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Melih Kabasakal, Fabinho, Muçi (Dk. 59 Ozan Tufan), Salah (Dk. 89 Aral Şimşir), Saviolo (Dk. 73 Cabral), Dju (Dk. 59 Onuachu)
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai (Dk. 73 Kazımcan Karataş), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 68 Eren Elmalı), Torreira (Dk. 68 Ugochukwu), Sara (Dk. 68 Batrakov), Sane, Yunus Akgün, Leao, Deniz Gül (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz)
Goller: Dk. 4, 44 ve 80 Salah, Dk. 39 Saviolo (Trabzonspor)
Kırmızı Kartlar: Dk. 72 Okan Buruk (Teknik direktör), Dk. 85 Ugochukwu (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 48 Muçi, Dk. 71 Savic, Dk. 81 Salah, Dk. 83 Onana (Trabzonspor) Dk. 90+2 Sane (Galatasaray)
TRABZON
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