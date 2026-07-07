Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri İşitme engelli öğrenciler "Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası"nda zirveye çıktı

        İşitme engelli öğrenciler "Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası"nda zirveye çıktı

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 15 lisenin katılımıyla düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda, işitme engelli öğrencilerden oluşan takım birinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 15:16 Güncelleme:
        İşitme engelli öğrenciler "Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası"nda zirveye çıktı

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 15 lisenin katılımıyla düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda, işitme engelli öğrencilerden oluşan takım birinci oldu.

        Ortahisar Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen turnuvada, lise öğrencileri kulami, reversi, mangala ve küre oyunlarında yarıştı.

        Çamlık Özel Eğitim Meslek Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni ve takım lideri Nurgül Algan'ın hazırladığı 4 işitme engelli öğrenci, turnuvada akranlarıyla mücadele ederek birincilik elde etti.

        Okul Müdürü Yılmaz Yardım, başarının tesadüf olmadığını belirterek, "Geçtiğimiz yıl aynı turnuvada kürsünün ikinci basamağında kalmıştık. O gün öğrencilerimin gözlerinde gördüğüm o azim, kararlılık ve başarılı olma gayreti bugün bu koridorları birer şampiyonluk yuvasına dönüştürdü." dedi.

        Öğrencilerin turnuva sonunda büyük sevinç yaşadığına dikkati çeken Yardım, başarıda emeği geçen öğretmen ve velilere de teşekkür etti.

        Algan da öğrencilerini turnuvaya hazırlayarak akranlarıyla iletişim kurmalarına ve sosyalleşmelerine katkı sağladıklarını, aynı zamanda akıl ve zeka oyunlarındaki bilgi ve becerilerini geliştirdiklerini ifade etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump Ankara'da
        ABD Başkanı Trump Ankara'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Ankara'daki NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu ile başladı
        Ankara'daki NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu ile başladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz savunma ihracatı hedefini açıkladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz savunma ihracatı hedefini açıkladı
        Suriye'de Macron'un otelinin yakınında patlama
        Suriye'de Macron'un otelinin yakınında patlama
        Bakan Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net
        Bakan Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net
        "Meloni, Trump ile zorunlu diplomatik temaslarla bulunacak"
        "Meloni, Trump ile zorunlu diplomatik temaslarla bulunacak"
        "İttifak dayanışmayla güçlenir"
        "İttifak dayanışmayla güçlenir"
        Macaristan Başbakanı İstanbul'da turist oldu
        Macaristan Başbakanı İstanbul'da turist oldu
        Beşiktaş, Salih Özcan'a kavuşuyor!
        Beşiktaş, Salih Özcan'a kavuşuyor!
        Zihni Göktay'a veda
        Zihni Göktay'a veda
        Beşiktaş’tan Doğan Alemdar’ı kadrosuna katıyor
        Beşiktaş’tan Doğan Alemdar’ı kadrosuna katıyor
        G.Saray'dan Ugochukwu harekatı!
        G.Saray'dan Ugochukwu harekatı!
        Ambalajlı içecekler için fiyat denetimi
        Ambalajlı içecekler için fiyat denetimi
        Personel hissesine vergi teşviki
        Personel hissesine vergi teşviki
        Alexander Nübel Beşiktaş için geliyor!
        Alexander Nübel Beşiktaş için geliyor!
        "Biz şimdi neyiz" dönemi bitti
        "Biz şimdi neyiz" dönemi bitti
        Sadakatin asil hikâyesini bıraktı
        Sadakatin asil hikâyesini bıraktı
        Başbakandan Kylie Minogue'a özür
        Başbakandan Kylie Minogue'a özür
        Göksel'in Bodrum kaçamağı
        Göksel'in Bodrum kaçamağı

        Benzer Haberler

        Trabzon'da sağlık çalışanlarının çektiği fotoğraflar sergilendi
        Trabzon'da sağlık çalışanlarının çektiği fotoğraflar sergilendi
        Avrupalı öğrenciler staj için KTÜ İLAFAR'ı tercih ediyor
        Avrupalı öğrenciler staj için KTÜ İLAFAR'ı tercih ediyor
        Trabzonsporlu futbolcu Serdar Saatçı, Çorum FK'ye transfer oldu
        Trabzonsporlu futbolcu Serdar Saatçı, Çorum FK'ye transfer oldu
        Trabzonspor: "Profesyonel futbolcumuz Serdar Saatçı'nın, Çorum Futbol Kulüb...
        Trabzonspor: "Profesyonel futbolcumuz Serdar Saatçı'nın, Çorum Futbol Kulüb...
        Trabzonspor'da sabah mesaisi
        Trabzonspor'da sabah mesaisi
        Trabzon'da yaz temizliği
        Trabzon'da yaz temizliği