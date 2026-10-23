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        Karadeniz'deki kadın kooperatifleri mentörlükle desteklenecek

        Trabzon'da, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ve Özyeğin Üniversitesi işbirliğinde hazırlanan Kadın Kooperatifleri İçin Dayanışma ve İleri Mentörlük Programı'nın (KADİM) tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 13:10 Güncelleme:
        Karadeniz'deki kadın kooperatifleri mentörlükle desteklenecek

        Trabzon'da, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ve Özyeğin Üniversitesi işbirliğinde hazırlanan Kadın Kooperatifleri İçin Dayanışma ve İleri Mentörlük Programı'nın (KADİM) tanıtımı yapıldı.

        İki yıllık saha araştırması sonucunda tasarlanan program kapsamında Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane ve Artvin'de faaliyet gösteren 14 kadın kooperatifinin iş geliştirme, markalaşma, finans ve pazara erişim gibi alanlarda uzun vadeli mentörlük desteğiyle güçlendirilmesi amaçlanıyor.

        DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar, bir otelde düzenlenen programın tanıtımında yaptığı konuşmada, KADİM'in dayanışmayı ve işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediğini söyledi.

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        Kadın kooperatiflerinin kurumsal kapasitelerini dayanışma, ticari ilişkiler ve mentörlük ağları aracılığıyla artırmayı amaçladıklarını belirten Akpınar, "Hem yereldeki işbirlikleri hem de ulusal işbirliklerini içeren entegre bir program." dedi.

        KADİM'in pazarlama, üretim, tanıtım ve kurumsal gelişim süreçlerine yönelik farklı bileşenler içerdiğini ifade eden Akpınar, programın ilk aşamasında pilot uygulamanın sonuçlarını gözlemleyerek modeli test edeceklerini kaydetti.

        Akpınar, bölgede 80'in üzerinde kadın kooperatifi bulunduğunu belirterek "Bu, 14 kooperatifle sınırlı bir program değil. Bu, ilk aşaması. Bu modeli test ettikten ve içeriğini zenginleştirdikten sonra bölgemizdeki tüm kooperatiflere ve belki de ülke genelinde uygulanabilecek bir modele doğru çevirme gayretinde olacağız." ifadelerini kullandı.

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        - "Kooperatifler birbirlerine rakip değil"

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi ise kadın kooperatiflerinin hem kendi hem de şehir ve ülke ekonomisine katkı sunduğunu belirtti.

        TTSO bünyesinde kadın kooperatiflerini bir araya getirecek bir platform oluşturmayı amaçladıklarını dile getiren Çelebi, "Kadın kooperatiflerini bir araya getirmeyi, birlikte üretmeyi, birlikte çalışmayı ve değer katmayı sağlamak istiyoruz. Kooperatifler birbirlerine rakip değil, destek ve dayanışma yapan, birlikte büyüyen, birlikte güç kazanan ve ekonomiye katkı sağlayan kurumlar olarak düşünmek gerekiyor." diye konuştu.

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        Özyeğin Üniversitesi Sürdürülebilirlik Platformu Toplumsal Güçlenme Programı Danışmanı Murat Bayramoğlu da alanında uzman kişileri Doğu Karadeniz'deki kadın kooperatifi temsilcileriyle buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

        Türkiye'de bini aşkın kadın kooperatifi bulunduğunu belirten Bayramoğlu, kadınların kooperatifler aracılığıyla örgütlenmesinin önemli olduğunu vurguladı.

        Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebru Tekin Bilbil ise DOKA ile yürüttükleri işbirliğinde ikinci yılı tamamladıklarını belirtti.

        Programa gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını aktaran Doç. Dr. Bilbil, 70'ten fazla mentör adayının bilgi ve deneyimlerini paylaşmak üzere başvuruda bulunduğunu ifade etti.

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        Çeşitli sunumlarla devam eden programa Vali Yardımcısı Taner Bolat, Ticaret İl Müdürü Vekili Hakan Bayrak ve kadın kooperatifi temsilcileri katıldı.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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