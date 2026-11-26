İlçeye bağlı Yüceyurt Mahallesi Galer mevkisinde dün akşam saatlerinde 70 metrelik uçuruma düşen 7 aylık Kafkas çoban köpeği Toni'yi kendi imkanlarıyla kurtaramayan çobanlar, itfaiyeden yardım istedi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın destek talebi üzerine 4 kişilik AKUT Trabzon ekibi bölgeye sevk edildi. Kent merkezine 76 kilometre uzaklıktaki bölgeye ulaşan ekipler, kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu ve yağışın da sürdüğü arazide araçla ilerleyemedikleri son 1 kilometrelik mesafeyi yürüyerek aştı. İp teknikleri kullanarak uçuruma inen AKUT gönüllüleri, Toni’nin mahsur kaldığı noktaya ulaştı. Havanın kararmasına rağmen sürdürülen 6 saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarılan Toni, sahibi olan çobanlara teslim edildi.

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