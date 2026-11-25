Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi'nde ilk 8 hedefi doğrultusunda önlerindeki 3 maçtan ikisini kazanmalarının yeterli olabileceğini söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi 4. haftasında deplasmanda CSKA Sofya ile oynayacakları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Son Avrupa maçında puanı hak ettiklerini ancak sahadan mağlubiyetle ayrıldıklarını belirten Alman teknik adam, ilk 8 hedefi için önlerindeki 3 maçın 2'sini kazanmanın yeterli olabileceğini belirterek, "İlk sekiz mücadelesi için önümüzdeki üç maçtan ikisinden galip ayrılabilirsek sanırım ilk sekiz hedefimize varabileceğimiz bir sene olacak bizim adımıza" dedi.

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"Burada olmaktan mutluyum"

Ev sahibi ekibin teknik direktörünü tanıdığını ve iyi bir takımla karşılaşacaklarını belirten Reis, şöyle konuştu:

"Yarın taraftarımızdan yoksun bir maça çıkacağız. Burada güzel bir stadyum var, güzel bir atmosfer olacağını düşünüyorum. Rakibimizin hocası ve takımı itibarıyla da iyi bir maç olacak. Rakibimizin antrenörü ile birbirimizi tanıyoruz. İyi bir hocaları var. Buradaki sıcak karşılama için teşekkür ederim. Buraya geri döndüğüm için mutluyum."

"Lig maçlarıyla Avrupa maçları farklı"

Bulgaristan futbolunu tanımasının kendileri açısından belirleyici bir avantaj oluşturmayacağını ifade eden Reis, Avrupa maçlarının lig karşılaşmalarından farklı bir karakter taşıdığına dikkat çekti.

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Reis, "Bulgaristan futbolunu tanımanın avantaj olduğunu düşünmüyorum. Çünkü normal lig maçlarıyla Avrupa maçlarının birbirinden farklı olduğunu düşünüyorum. Rakibimizin bizim kadar puana ihtiyacı var ama puan durumu itibarıyla biraz daha fazla puana ihtiyaçlarının olduğunu söyleyebiliriz. Bu bizim için bir avantaj olacak" dedi.

"Son maçta puanı hak etmiştik"

Konferans Ligi'nde son oynadıkları karşılaşmayı kaybetmelerine rağmen ortaya koydukları oyunun puanı hak ettiğini savunan Thomas Reis, ilk 8 hedefi konusunda da umutlu konuştu.

Alman teknik adam, "Konferans Ligi’nde oynadığımız son maçı kaybettik ama oyun olarak puanı hak ettiğimiz bir maçtı. İlk sekiz mücadelesi için önümüzdeki üç maçtan ikisinden galip ayrılabilirsek sanırım ilk sekiz hedefimize varabileceğimiz bir sene olacak bizim adımıza" ifadelerini kullandı.

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Fabinho: "Güzel bir atmosfer bekliyorum"

Trabzonspor'un futbolcusu Fabinho ise Bulgaristan'da gördükleri karşılamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Karşılaşmanın oynanacağı stadın zeminini beğendiğini belirten Fabinho, taraftarların ilgisine teşekkür ederek şunları söyledi:

"Burada bulunmak güzel. Güzel bir zemin var, yarın iyi bir atmosfer olacağını düşünüyorum. Umuyorum, yarın çok güzel bir maç olacak. Hem havalimanında hem de otelde sıcak bir karşılama vardı. Hem Trabzonspor taraftarları hem de Bulgar taraftarlar bizleri karşıladılar. Bu sıcak karşılama için kendilerine teşekkür ederim."