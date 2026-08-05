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        Muhammed Salah sağlık kontrolünden geçti

        Trabzonspor Kulübü'nün transfer görüşmelerine başladığı Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, sağlık kontrolünden geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 16:23 Güncelleme:
        Muhammed Salah sağlık kontrolünden geçti

        Trabzonspor Kulübü'nün transfer görüşmelerine başladığı Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, sağlık kontrolünden geçti.

        Bordo-mavili kulübün açıklamasında, "Muhammed Salah, sponsorumuz, Acıbadem Maslak Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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