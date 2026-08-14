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        Muhammed Salah transferinin Mısırlıların Trabzon'a ilgisini artırması bekleniyor

        HATİCE DİLER - Yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın bordo-mavili kulübe transferinin ardından Mısırlıların Trabzon'u daha çok tercih etmesi bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Muhammed Salah transferinin Mısırlıların Trabzon'a ilgisini artırması bekleniyor

        HATİCE DİLER - Yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın bordo-mavili kulübe transferinin ardından Mısırlıların Trabzon'u daha çok tercih etmesi bekleniyor.

        Trabzonspor'un dünyaca ünlü golcü Muhammed Salah'ı kadrosuna katması futbol camiasında ses getirirken, kentin dünya çapında tanınmasına da katkı sağladı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, AA muhabirine, Trabzon'un her yıl birçok ülkeden ziyaretçiyi ağırladığını söyledi.

        Doğal, tarihi ve kültürel değerleriyle öne çıkan Trabzon'u geçen yıl 808 bin 9'u yabancı olmak üzere 1 milyon 447 bin 573 kişinin ziyaret ettiğini belirten Erdoğan, ziyaretçi sayısının her geçen yıl arttığını vurguladı.

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        Erdoğan, Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferinin ardından dünyanın gözünün Trabzon'a çevrildiğini ifade ederek, bu transferin Trabzon turizmine önemli ivme kazandıracağına inandığını anlattı.

        Mısırlı futbolcunun transferinin hem Türkiye'de hem de dünyada büyük bir yankı uyandırdığına işaret eden Erdoğan, "Salah, dünyaca ünlü bir futbolcu. Trabzon'a transfer olması müthiş bir sinerji yarattı dünya kamuoyunda. Tüm dünya televizyonlarında Salah takip ediliyor. Aynı zamanda Salah'ın milyonlarca takipçisi olan bir sosyal medya hesabı da var. Bu tabii Trabzon'umuza ilgiyi artırmış durumda." dedi.

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        Erdoğan, Trabzonspor'un müsabakalarının 40 ülkede yayınlanacak olmasının kente ilginin daha da artacağını gösterdiğini belirterek, "Sonuçlar ilerleyen süreçlerde daha net hissedilecektir. Şehrimiz şu an dünya gündeminde. Bunun tabii turizme çok büyük bir yansıması olacak. 2025 yılında Mısır'dan 7 bin 125 Mısırlı turisti ilimizde misafir ettik. 2026'nın ilk 7 ayına baktığımızda 3 bin 170 Mısırlı turistin geldiğini görüyoruz." diye konuştu.

        - Kahire'den Trabzon'a charter uçuşu yapıldı

        Bu yılın 7 aylık döneminde kente gelen Mısırlı ziyaretçi sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 arttığını dile getiren Erdoğan, bu artışta önceki aylarda yapılan görüşmeler üzerine Kahire'den Trabzon'a ilk defa başlatılan charter uçuşların da etkisinin olduğunu belirtti.

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        Erdoğan, bundan sonra Mısırlı ziyaretçilerin artışında Muhammed Salah'ın etkisinin de önemli rolü olacağının altını çizerek, "Salah'ın Trabzon'a geldiği gün Kahire'den Trabzon'a ilk defa charter uçuşu başladı. Şehrimizde ve ülkemizde Mısırlı turistleri çok daha yoğun bir şekilde göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Uzak Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerine yönelik de özel çalışmalar yaptıklarını ifade eden Erdoğan, Trabzon'da ziyaretçi çeşitliliğini artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

        Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tuna da özellikle Kahire uçak seferlerinin turizme olumlu katkı sağlayacağını söyledi.

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        Tuna, Salah'ın Türk Cumhuriyetleri'nde de çok sevilen bir futbolcu olduğuna işaret ederek, ligin ikinci haftasında Trabzonspor'un sahasında oynayacağı ilk karşılaşma için acentelerin Özbekistan'dan paket tur programı oluşturduğunu vurguladı.

        Muhammed Salah'ın şehre çok güzel bir enerji kattığının altını çizen Tuna, "Turizm anlamında da çok ciddi bir etkileşim sağladık. Önemli olan şehir olarak bunu lehimize çevirmemiz." dedi.

        Kahire'den Trabzon'a 5 Ağustos'ta başlayan charter uçuşların ekimin sonuna kadar haftada iki gün yapılmasının planlandığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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