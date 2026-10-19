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        Of Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu, öğrencilerle İstiklal Marşı okudu

        Of Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, İsmail Yıldırım İlkokulu'nda öğrencilerle İstiklal Marşı'nı okudu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 08:50 Güncelleme:
        Of Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu, öğrencilerle İstiklal Marşı okudu

        Of Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, İsmail Yıldırım İlkokulu'nda öğrencilerle İstiklal Marşı'nı okudu.

        Haftanın ilk günü okullarda düzenlenen bayrak törenlerine katılan Kabahasanoğlu, bu hafta İsmail Yıldırım İlkokulu'ndaki bayrak töreninde öğrencilerle İstiklal Marşı'nı okudu.

        Törenin ardından öğrencilere hitap eden Kabahasanoğlu, yeni haftanın başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

        Sevginin pek çok sorunun üstesinden gelmede önemli olduğunu vurgulayan Kabahasanoğlu, öğrencilerin ailelerini, okullarını, öğretmenlerini ve arkadaşlarını sevmeleri gerektiğini belirtti.

        Kabahasanoğlu, ülkenin gelişmesi için çalışanlara ve vatan uğruna hayatlarını feda eden atalara duyulan sevginin önemine değinerek, yanlış yapıldığında özür dilemenin de başarının bir parçası olduğunu ifade etti.

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        Öğrencilerin en iyi eğitimi alabilmeleri için çalıştıklarını kaydeden Kabahasanoğlu, "Sizleri seviyor ve sizlerin en iyi eğitim almanız için çalışıyoruz. Rabbim ayağınıza taş, gözünüze yaş değdirmesin. Başarılarınız daim olsun." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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