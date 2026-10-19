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        Of'ta ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımı yapıldı

        Trabzon'un Of ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 09:31 Güncelleme:
        Of'ta ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımı yapıldı

        Trabzon'un Of ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımı yapıldı.

        Kızılay Ataşehir Şubesi tarafından organize edilen yardım kapsamında hazırlanan giysiler için Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kapalı spor salonunda tören düzenlendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, törende yaptığı konuşmada, havaların soğumaya başladığı bu dönemde gerçekleştirilen yardımın öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması açısından önemli olduğunu belirtti.

        Yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında köprü görevi üstlendiklerini ifade eden Kabahasanoğlu, katkı sunan hayırseverlere teşekkür etti.

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        Kızılay Ataşehir Şube Başkanı Taha Keleş de ihtiyaç sahibi öğrencilerin yanında olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, yardımların devam edeceğini kaydetti.

        Konuşmaların ardından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere hazırlanan giysi kolileri, okul idarecilerine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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