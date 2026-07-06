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        Rusya ticaret heyeti Trabzon'da iş dünyasıyla buluştu

        Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Mümessilliği heyeti, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TTSO) ev sahipliğinde iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 20:51 Güncelleme:
        Rusya ticaret heyeti Trabzon'da iş dünyasıyla buluştu

        Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Mümessilliği heyeti, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TTSO) ev sahipliğinde iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

        TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, TTSO ile Rusya Federasyonu Trabzon Başkonsolosluğunca düzenlenen toplantıda, Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkiler, Rusya pazarındaki güncel gelişmeler ile yatırım ve iş birliği fırsatları ele alındı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, Türkiye ile Rusya'nın tarih boyunca yakın ticari ilişkiler içinde olduğunu belirterek, birçok sektörde ortak çalışmalar yapılabileceğini ifade etti.

        Trabzon Limanı'ndan Rusya'ya fındık, makine sanayi, sebze ve meyve ihracatı yapıldığını aktaran Çelebi, kereste ve kömürün de önemli ihracat kalemleri arasında yer aldığını kaydetti.

        Çelebi, Trabzon'da son yıllarda gelişen somon yetiştiriciliği ve işleme sektörünün önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, imalat alanında iki ülke arasında karşılıklı ortak yatırımlar yapılabileceğini belirtti.

        Rusya Federasyonu Trabzon Başkonsolos Vekili Rustem Khaziev de enerji alanında önemli ilerlemeler kaydedildiğini, tarım sektöründeki ticaretin de geliştiğini anlattı.

        Söz konusu toplantının Trabzon'da yapılmasının tesadüf olmadığını dile getiren Khaziev, kentin iş birliği açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

        Khaziev, Türk inşaat malzemelerinin Rusya'da marka değer kazandığına da işaret ederek, Trabzon-Soçi arasında düzenli feribot seferlerinin yeniden başlatılmasının ticaret, turizm ve ekonomik iş birliğini güçlendireceğini aktardı.






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